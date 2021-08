André Wiersig schwimmt nach Helgoland

Der Start des Paderborner Meeresbotschafters erfolgt am Freitagabend kurz vor Mitternacht in St. Peter Ording

Bereit zum nächsten Hochsee-Abenteuer: In der Nacht von Freitag auf Samstag will der Paderborner Ozeanschwimmer André Wiersig als erster Mensch nach Helgoland schwimmen.

Das waghalsige Projekt des Paderborners, das bisher noch niemand realisiert hat, ist zugleich ein umweltpolitischer Akt: Es findet statt im Rahmen der gerade begonnenen „Ocean Decade“ der UNESCO. „Das ist eine Aktion, die die nachhaltige Forschung zum Schutz der Ozeane im Blick hat“, erklärt Wiersig.

Ein Begleitschiff sorgt für seine Sicherheit. Sein Begleiter Jürgen Peters wird Wiersig von einem Kajak die nötige hochkalorische Nahrung anreichen. „Wie lange ich brauchen werde, bestimmt das Meer“, sagt Wiersig. „Es kann Phasen geben, in denen ich wegen der Strömungen auf der Stelle schwimmen muss.“ Gemäß den Regeln der Channel Swimming Association schwimmt er nur mit einer Badehose bekleidet durch die etwa 16 Grad kalte Nordsee. Ein Kontakt zwischen Schwimmer und Schiff ist nicht erlaubt.

Der Start folgt dem Motto seines Buches „Nachts allein im Ozean“, in dem Wiersig seine Erfahrungen in den Ocean’s Seven verarbeitet hat – Wiersig ist seit 2019 der einzige deutschsprachige Schwimmer, der diese größte Herausforderung des Freiwasserschwimmens absolviert hat. Die längste Strecke dabei ist der Kaiwi Channel vor Hawaii mit rund 42 Kilometern. Wiersig ist zuversichtlich, nun auch die deutlich längere Strecke zu schaffen: „Ich bin in guter körperlicher Verfassung und freue mich, die Nordsee hautnah und intensiv zu erleben.“