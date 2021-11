Andreas Rebers hilft denken

Andreas Rebers bringt die gesellschaftlichen Missstände auf den Punkt und bietet gerne seine Hilfe gegen alles an, was die Gesellschaft vergiftet. Ob Vorurteile, Schuldgefühle, faule Ausreden oder politische Korrektheit, seine Pointen sind gleichzeitig Provokation und Spiegel der Gesellschaft.

Am Mittwoch präsentierte er dem begeisterten Publikum in der Stadthalle an der Weser unbequeme Wahrheiten, eigene Weisheiten und ermöglichte so den Zuschauern eine neue, urkomische Sichtweise auf die bestehenden Weltbilder.