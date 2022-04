Andreas Schwarz löst Hubert Graskamp ab

Nach mehr als 36 Jahren Vorstandsarbeit, davon die letzten neun Jahre als Vorsitzender, trat Gründungsmitglied Hubert Graskamp zurück. Er betonte, dass in dieser Zeit viel erreicht worden sei und der Verein einiges zur Gestaltung des Dorflebens beigetragen habe. Bei der anschließenden Wahl wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Andreas Schwarz einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Josef Lues zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

In seinem Tätigkeitsbericht hatte Graskamp zuvor an die vielen Aktionen in den vergangenen zwei Jahren erinnert. Unter anderem wurden zwei neue Ruhebänke gespendet, die bestehenden Bänke gesäubert und überarbeitet, Wanderwege und Philosophenschilder freigeschnitten und Bäume gepflanzt.

Erfreulich fand es Graskamp, dass in der Streuobstwiese und an Straßenrändern immer mehr Wildblumen blühen. Der Verein selbst übernahm die Herbstpflege der Streuobstwiese und erneuerte das alte Wildbienenhotel. Auch der Blumenschmuck an der Kirchmauer wurde gepflegt.

Auf der Grundlage der von der Ortschronistin Petra Kordes jährlich erstellten Dorfchronik konnte die Chronik Steinhausen 2010 bis 2019 als Buch herausgegeben werden. Dank Sponsoren und der kostenlosen Druckvorlagenerstellung konnte das Buch mit 640 Seiten für 30 Euro angeboten und mit großem Erfolg verkauft werden.

Besonders geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Anton Neuhaus und Reinhard Böke. Anton Neuhaus war von 2013 bis 2020 als 2. Vorsitzender und von 2014 bis 2021 als Leiter des „Arbeitskreises Wandern“ hochaktiv. Er setzte durch die Einführung der Seniorenwanderungen und der Themenwanderungen Akzente und machte bei vielen Arbeitseinsätzen mit.

Reinhard Böke war mehr als 35 Jahre lang als Bild- und Filmexperte im Heimatverein unterwegs. Er gestaltete nicht nur das Emblem des Heimatvereins, sondern auch die Aushänge im Philosophenweg, er erstellte diverse Filme, DVDs, Fotodokumentationen und den jährlichen Bildkalender.

Der neue Vorsitzende Andreas Schwarz hob in seinen Antrittsworten die großen Verdienste des scheidenden Vorsitzenden hervor und schlug vor, Hubert Graskamp zum Ehrenmitglied zu ernennen. Mit stehendem Applaus stimmte die Versammlung diesem Vorschlag einstimmig zu.