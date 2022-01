Andreas Tewes führt CDU Herste

Er übernimmt das Amt von Antonius Oeynhausen, der den Ortsverband Herste 13 Jahre geführt hat und auch weiterhin im Vorstand aktiv mitwirkt.

„Wir stehen und arbeiten für die lebendige und zukunftsorientierte Gestaltung unseres Dorfes Herste und werden als Vorstandsteam hier aktiv mitgestalten“, so Andreas Tewes zu den Hauptthemen für die kommenden Jahre.

Andreas Tewes dankte Antonius Oeynhausen für die langjährige und erfolgreiche Führung der Ortsunion Herste.

Der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken berichtete ausführlich über die zahlreichen Projekte, die durch seinen aktiven Einsatz im Landtag für den Kreis Höxter realisiert werden konnten. „Nur mit einer weiterhin starken CDU Regierung in NRW werden auch zukünftig Fördermittel in den Kreis Höxter fließen“, so Matthias Goeken.