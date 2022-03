Andreas Veith neuer Schützenoberst

Bad Wünnenberg

Starker Zuspruch, Aufbruchsstimmung in der zwei Jahre andauernden Corona-Pandemie und trotzdem eine positive Stimmung: Das war in der Generalversammlung des Bad Wünnenberger Schützenvereins am Samstag bei der Generalversammlung deutlich zu spüren. 236 Mitglieder waren dabei. Und: Es gibt einen neuen Oberst.

Von Brigitta Wieskotten