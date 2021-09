Anekdoten aus dem „Aktuellen Sportstudio“

Moderator Sven Voss unterhält Gäste beim Netzwerk „Unternehmen OWL“ der Volksbank im GOP-Kaiserpalais in Bad Oeynhausen

Volksbank-Vorstandssprecher Andreas Kämmerling zeigte sich erfreut, nach einigen coronabedingten Online-Veranstaltungen nun endlich wieder persönlich Gäste im Rahmen eines Netzwerkabends begrüßen zu können. Dabei hielt Sven Voss, der vor allem als Gastgeber des beliebten „Aktuellen Sportstudios“ bekannt ist, einen unterhaltsamen Vortrag zum Thema „Trotz Youtube, TikTok und Co. – Das Sportstudio gibt’s immer noch“.

Im Rahmen der Abendveranstaltung im GOP-Kaiserpalais erzählte der Referent vor den etwa 60 anwesenden Gästen unterhaltsame Geschichten und gewährte einen filmischen Blick hinter die Kulissen der beliebten Sportsendung, die seit 1963 ausgestrahlt wird. Er selbst habe die Sendung oft als Junge aus der Eifel gemeinsam mit seinem Vater geschaut. Mittlerweile moderiert er selbst das Format, das noch immer von zwei bis drei Millionen Menschen gesehen werde. Als Insider berichtete er über die Arbeit mit zahlreichen Sportgrößen und hatte so manche Anekdote aus den vergangenen Jahren mit im Gepäck.

Immer wieder besondere Gäste

So freue er sich immer besonders auf Treffen mit Christian Streich von SC Freiburg, weil man hier noch immer den Menschen hinter dem Fußballtrainer erkenne. Auch Basketballstar Dirk Nowitzki habe ihn und das Publikum beim Besuch im Studio beeindruckt und geduldig jeden Autogrammwunsch erfüllt.

Ein häufiger Gast, mit dem es bislang nie langweilig wurde, sei Rudi Völler. Beeindruckt habe ihn auch Ex-Fußballnationalspielerin Inka Grings, die beim obligatorischen Torwandschießen erst gar nicht antreten wollte und dann fünf von sechs Schüssen verwandelte und so unter anderem mit eben jenem Rudi Völler oder auch Günter Netzer gleichzog.

Interview-Block zum Abschluss

Im Rahmen des anschließenden Interview-Blocks übernahm Sven Voss im GOP die Rolle des Sportmoderators und fühlte der örtlichen Handballprominenz auf den Zahn. So erfuhren die anwesenden Gäste, wie GWD-Cheftrainer Frank Carstens den durchwachsenen Saisonstart bewertet und wie die weitere Zielsetzung des heimischen Handball-Bundesligisten aussieht: Nach dem Abgang wichtiger Leistungsträger habe es einen starken Umbruch im Kader gegeben. Nach den Niederlagen in den ersten beiden Saisonspielen gelte es nun, die Ruhe zu bewahren und hart zu arbeiten. Dann werde der Klassenerhalt als Saisonziel gelingen, so Carstens.

Ein Baustein beim Projekt Klassenerhalt ist auch die Jugendförderung. Das Thema hat für den Mindener Bundesligisten einen hohen Stellenwert. Ein Beweis dafür ist GWD-Spieler Florian Kranzmann. Dieser ist gerade erst Europameister mit der U19-Junioren-Nationalmannschaft geworden und sieht unter anderem Ex-Profi Pascal „Pommes“ Hens als ein großes Vorbild. Als Mindener Nachwuchshoffnung baut Kranzmann nun auf möglichst viele Einsatzzeiten im grünen GWD-Dress.