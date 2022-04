„Anfeindungen nicht zulassen“

Die FDP-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Daniela Beihl blickte zunächst auf das vergangene Jahr. „Corona hat unsere Gesellschaft verändert. Es war richtig, alles zu unternehmen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Aber es ist auch wichtig, die Entwicklung der Pandemie fortlaufend neu zu bewerten und die Abwägung zwischen staatlichen Eingriffen in das Leben der Menschen und der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung immer wieder neu zu justieren“, sagte die Liberale.

Neben der Corona-Pandemie diskutierten die Liberalen auch über den Angriff Putins auf die Ukraine. „Wir Liberale stehen für Freiheit, Frieden und Demokratie. Wir stehen deshalb an der Seite der Ukraine,“ so Daniela Beihl. Die Lage sei dramatisch und man stehe vor einer Zeitenwende, auch in Espelkamp. Man habe das Gefühl, der Eiserne Vorhang komme zurück. Putins Verhalten, sich nicht an die Regeln des Völkerrechts und der Vereinten Nationen zu halten, werde auch Auswirkungen auf Espelkamp haben.

Die Liberalen unterstützen alle Bestrebungen, u­krainische Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig sei den Liberalen wichtig, nicht alle russischen Mitbürger mit Wladimir Putin gleichzusetzen. „Bei uns in Espelkamp leben viele Russen, die den Angriff verurteilen und die vielleicht selbst unter dem Regime gelitten haben. Daher dürfen wir auch nicht zulassen, dass russische Mitbürger Anfeindungen ausgesetzt sind.“, betonte Beihl.

Einstimmig bestätigten die Espelkamper Freien Demokraten in der Versammlung Daniela Beihl als Vorsitzende. Stellvertreter wurden Sina Jasinski und Horst Radtke. Heike Diekmeyer ist zur neuen Kassenwartin gewählt worden und löste nach zwölf Jahren Kurt Henning ab. Komplettiert wurde der Vorstand mit der Schriftführerin Petra Wiehe sowie den beiden Beisitzern Maximilian Ambrass und Janes Horstmann.

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind neben Kurt Henning auch Wilhelm Schwarz und Manfred Patzsch. Daniela Beihl dankte den drei Parteifreunden für ihren jahrelangen Einsatz. „Ohne das Ehrenamt würde in unserer Gesellschaft vieles zusammenbrechen“, sagte Beihl.

Jahrelang hätten sich die drei in ihrer Freizeit für die „liberale Sache“ eingesetzt. „Das ist ein sehr wertvoller Beitrag nicht nur für die Partei, sondern auch für eine demokratische Gesellschaft und das Zusammenleben in Espelkamp“, teilte Daniela Beihl mit.

Der Parteitag fand unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Schutzverordnung statt.