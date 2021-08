Angebliches Entführungsopfer hüllt sich in Schweigen

Wie berichtet, ereignete sich die Tat, die das Landgericht seit Mai beschäftigt, in der Nacht zum 21. Dezember. In Hövelhof soll der 19-Jährige auf dem Netto-Parkplatz von den Angeklagten verprügelt worden sein, dann soll die sechsköpfige Truppe ihn in einen weißen Sprinter verfrachtet und nach Bielefeld gefahren haben – auf dem Weg dorthin soll das Opfer weiter misshandelt und seiner Geldbörse beraubt worden sein. Die Fahrt endete, als Polizeikräfte, die bereits nach dem Sprinter fahndeten, ihn in Bielefeld-Senne stoppten.

