Angebote rund ums Jahr

Dabei handelt es sich erstmalig um ein Programm, dass das komplette Jahr umfasst. Neu ist auch, dass künftig an jedem ersten Samstag eines Monats ab 9 Uhr in der Kapelle ein Rosenkranzgebet für den Frieden stattfindet. Heilige Messen werden zudem jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober jeweils um 19 Uhr gefeiert. Eine Ausnahme bildet der Samstag, 13. August, an dem um 15 Uhr ein Rosenkranzgebet mit der Fatima-Madonna und den Reliquien der Seherkinder für alle notleidenden Kinder der Welt vorgesehen ist. Zu Maria Himmelfahrt, am Montag, 15. August, findet um 19 Uhr auf der Wiese an der Kapelle eine Freiluftmesse mit Kräuterweihe und Prozession mit der Fatima-Madonna statt. Zelebrant ist Weihbischof Matthias König.

