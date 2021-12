Angeklagte brauchen keinen Test in Paderborn

Für Ungeimpfte haben sich die Regeln deutlich verschärft. Und erneut gibt es einen Dschungel an Vorgaben und Extraregelungen. Sogar für die Justiz gibt es gesonderte Bestimmungen.

Corona-Verordnung in NRW hat viele Sonderregelungen

Hier einige Beispiele: Wer in die Gastronomie oder auf den Weihnachtsmarkt will, muss entweder geimpft oder genesen sein (2G). Beim Friseur gilt derzeit 3G: Wer keinen Immunitätsnachweis hat, muss zumindest einen negativen Test vorlegen, wenn er einen Haarschnitt möchte. Und in den NRW-Fahrschulen dürfen ab sofort nur noch dann Theorie- und Praxis-Prüfungen absolviert werden, wenn die Schüler geimpft oder genesen sind – es sei denn, die praktische Ausbildung hat vor dem 24. November begonnen. Dann reicht auch ein negatives Testergebnis. Und wie hält es nun die Paderborner Justiz?