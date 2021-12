Angeklagter gibt Totschlag zu

Vollendeten Totschlag wirft die Staatsanwaltschaft dem 48-jährigen Bielefelder vor – durch einen Stich mit einem Ausbeinmesser, dessen zwölf Zentimeter lange Klinge den 41-Jährigen in den Herzbeutel traf. Er verblutete noch in dem Hausflur, in dem ihn das Messer traf. „Mein Mandant übernimmt die Verantwortung für das Geschehene“, sagte Verteidiger Dr. Carsten Ernst am Montag zum Auftakt der Erklärung, die er für den 48-Jährigen vortrug. Notwehr sei es nicht gewesen, er habe aber auch nicht beabsichtigt, den Driburger zu töten. „Es fällt ihm selbst schwer, das alles zu begreifen.“ Aus der Erinnerung des Angeklagten, der nach seiner Festnahme 1,6 Promille Alkohol intus hatte, war den Messerstichen ein Streit vorausgegangen, und zwar ein recht handgreiflicher. Beide Männer hätten sich am Nachmittag des Tattages, an dem die Familie des Bielefelders die des Getöteten zuhause besucht hatte, in den Keller zurückgezogen und verschiedene Alkoholika konsumiert. Aus einer Nichtigkeit sei zunächst ein Wortwechsel entstanden, dann habe der 41-Jährige ihn mehrfach geschlagen, vielleicht sogar auch getreten. Er sei dann ins Badezimmer gegangen, um sich das Blut abzuwaschen, habe auf dem weiteren Weg in den Flur in der Küche Halt gemacht und ein Messer an sich genommen – und erinnere sich noch an ausholende Bewegungen von unten nach oben mit dem Messer.

