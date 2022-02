Angeklagter hat ein langes Strafregister

Prozess in Bielefeld wegen Vergewaltigung der Tochter

Bielefeld

Am dritten Verhandlungstag im Strafprozess gegen den 58-Jährigen D. aus Steinhagen, der in Bielefeld und Steinhagen seine heute 16 Jahre alte Tochter von 2012 an über neun Jahre hinweg sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat der Angeklagte vor der 4. Großen Jugendschutzkammer des Landgerichtes Bielefeld seinen Lebenslauf dargestellt.

Von Volker Zeiger