Angeklagter nimmt doch nicht selbst Stellung

Bielefeld/Preußisch Oldendorf

Eigentlich wollte der Angeklagte Tonnie R. (39) am zweiten Verhandlungstag im zweiten Prozess zum Drogenlabor in Börninghausen am Landgericht Bielefeld Stellung nehmen. Doch dazu sollte es am Donnerstag vor der 20. Großen Strafkammer des Gerichtes nicht kommen.

Von Louis Ruthe