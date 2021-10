Angeklagter weist Mitschuld von sich

Preußisch Oldendorf/Bielefeld

Am dritten Verhandlungstag vor der Großen Strafkammer am Bielefelder Landgericht im Prozess zum Drogenlabor in Preußisch Oldendorf hat sich der Angeklagte Tonnie R. (39) zu den Vorwürfen geäußert – wenn auch nur durch eine Verlautbarung, vorgetragen durch seine Verteidigerin. Von der Errichtung des Drogenlabors zur Gewinnung von Amphetaminöl will Tonnie R. nichts gewusst haben.

Von Louis Ruthe