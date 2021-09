Angepeilt sind jährlich 500.000 Liter Bier

Fünf Jahre nach ihrer Gründung erhält die Ravensberger Brauerei („Flutlicht“-Bier) ein Gesicht aus Glas und Edelstahl: Auf dem Brackweder Möller-Gelände, wo die Verwaltung seit jeher ansässig ist, hat am Mittwoch die erste Bauphase einer Brauereihalle mit gläsernem Sudhaus begonnen. Beim symbolischen ersten Spatenstich gab Firmengründer Mike Cacic bekannt, dass die Inbetriebnahme der Anlage im Sommer 2022 mit einem Fest geplant ist.

In Ermangelung eigener Brautechnik beziehungsweise der erforderlichen finanziellen Mittel lässt der gelernte Einzelhandelskaufmann Cacic (33) seine Biersorten seit 2016 nach eigenem Rezept von Großbrauereien der Region produzieren und abfüllen. War anfangs die Schlossbrauerei Rheder an der Reihe, macht es aktuell die Westheimer Brauerei in Marsberg.