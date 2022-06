Angeschossene Tür und viele Fragen

Eine angeschossene Lehrerzimmertür und Ratlosigkeit. Damit bleiben Lehrer, Schüler und Eltern am Berufskolleg Senne nach dem Amoklauf vom Freitag am ersten Tag der Ferien zurück.

Die Ferien und eine strikte Befolgung des Notfallplans haben eine Katastrophe am Berufskolleg in Bielefeld abgewendet

Den Motiven des 20 Jahre alten Täters gehen von Montag an Psychiater in der forensischen Psychiatrie der Klinik Eickelborn (Lippstadt) auf den Grund. Der zuständige Richter des Landgerichts Bielefeld erließ am Samstag einen Unterbringungsbefehl. Schon früh am Samstag, teilte Polizeisprecher Stefan Bökenkamp mit, hätten sich deutliche Hinweise auf eine „psychiatrische Problemlage“ bei dem jungen Mann ergeben. Später sei eine psychische Vorerkrankung diagnostiziert worden.