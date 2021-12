Angestellte mit Revolver bedroht

Lübbecke

Ein mit einem Revolver bewaffneter Räuber hat am Samstagabend das Schnellrestaurant „Subway“ an der Mindener Straße in Lübbecke überfallen. Der Unbekannte ließ sich von der Kassiererin das Geld aus der Kasse in eine Strickmütze legen und flüchtete anschließend. Die 30-jährige Angestellte blieb unverletzt.

