Angler setzen sich im Stechen durch

Am Nachmittag eröffnete Schießmeister Mario Schoppmeier die Veranstaltung, an der insgesamt neun Vereine teilnahmen – doch erst am späten Abend stand der Sieger nach einem spannenden Wettkampf fest: Im Stechen musste der Sieger ermittelt werden, da sowohl der Angelsportverein als auch der Hofstaat 2019/2020 149 von 150 möglichen Ringen erreicht hatten. Am Ende setzte sich der Angelsportverein Vörden durch und belegte den ersten Platz vor dem Hofstaat. Der dritte Platz ging mit 148 Ringen an die Jungschützen. Danach folgte auf Platz vier mit 146 Ringen die Freiwillige Feuerwehr Vörden. Auf Platz fünf kam der MSC Marienmünster mit immer noch starken 145 Ringen.

Auf dem gemeinsamen Platz sechs landeten der Knobelverein „Schock Aus“ von 1976 und die Altschützen mit jeweils 144 Ringen. Den achten Platz teilten sich die Boßelfreunde Vörden und der Heimat- und Kulturverein Marienmünster mit jeweils 143 Ringen.

Allen Teilnehmern wurde vom Vorstand der Schützenbruderschaft ein Präsent überreicht. Der große Dank der Bruderschaft ging an ihren Schießmeister Mario Schoppmeier und den Gasthof Weber, die für die Organisation des Schießens unter den aktuell geltenden Bedingungen verantwortlich waren.