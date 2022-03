Angriff am Kasseler Tor in Paderborn: auf Kopf geschlagen und Handy geraubt

Zwei unbekannte Männer locken Opfer in Unterführung – Polizei sucht Zeugen

Paderborn

Zwei unbekannte Männer haben nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr eine Person in die Unterführung am Kasseler Tor gelockt, auf den Hinterkopf geschlagen und das Handy entwendet.