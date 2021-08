Angriff aufs Bielefelder Landrecht

Der Bielefelder Rat soll in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag entscheiden.

Allerdings: Offiziell festgeschrieben ist dieses langjährige Vorgehen nirgends. Jetzt soll es der Rat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag offiziell sanktionieren. „Es geht darum, ausreichend Transparenz zu schaffen“, sagt Frauke Ley, Leiterin des OB-Büros im Rathaus. Die FDP sieht das anders: „Ein Machtkartell soll fixiert werden“, heißt es in einer Mitteilung.