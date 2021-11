Angst vor einem erneuten Kultur-Lockdown

Paderborn

Im Freizeitbereich soll in Nordrhein-Westfalen künftig die 2G-Regel darüber entscheiden, wer zugelassen wird und wer nicht. „Das Gleiche gilt für kulturelle Angebote“, ergänzte Ministerpräsident Hendrik Wüst am Mittwoch in seiner Rede im Landtag. Paderborner Kulturveranstalter befürchten sogar, dass es zu einem neuerlichen Lockdown für Konzerte, Kabarett und Lesungen in Innenräumen kommt.

Von Dietmar Kemper