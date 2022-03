Ängsten einen Raum geben

Mit einem ökumenischen Friedensgebet wollen die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Brakel am Freitag, 4. März, Ängsten und Nöten angesichts des Krieges in der Ukraine Raum geben.

Ökumenisches Friedensgebet am Freitag an der Kriegerehrung in Brakel

Mit einem ökumenischen Friedensgebet wollen die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Brakel am Freitag, 4. März, Ängsten und Nöten angesichts des Krieges in der Ukraine Raum geben. Beginn ist um 18 Uhr an der Kriegerehrung in Brakel.

Wunsch von Pfarrer Andreas Kurte und Pfarrer Volker Walle ist es, das Angebot regelmäßig zu machen. „Wir schauen erst einmal wie am Freitag die Resonanz ist“, so Volker Walle. Andreas Kurte: „Es hat eine gute lange auch ökumenische Tradition, dass Friedensgebete in unserem Land immer wieder in Krisensituationen Menschen zusammengeführt haben.“

Es sei wichtig, diesen diffusen Sorgen und Ängsten auch eine Ausdrucksform zu geben, ergänzt Karin Stieneke, Verwaltungsleiterin im Pastoralen Raum Brakeler Land. Man beobachte die Situation hilflos vor dem Fernsehen, da helfe es, dieser Sorge im Gebet Ausdruck verleihen zu können.

„Das ist auch ein Stück Solidaritätsbekundung“, sagt Pfarrer Volker Walle. Es gehe hier schließlich um Länder, wo das Christentum sehr stark verwurzelt sei, erklärt Monsignore Andreas Kurte. „Gerade auch in Kiew, wenn ich an die russisch-orthodoxe Kirche denke“, so der Geistliche.

Er und Volker Walle legen großen Wert darauf, dass das ökumenische Friedensgebet sich nicht als Konkurrenz zur Friedensdemonstration von Pulse of Europe am Sonntag versteht. Es sei ein weiteres Element im Streben nach Frieden.

Der Ort sei deshalb gewählt worden, weil dort an die Opfer der Kriege erinnert werde und an die Gewaltherrschaft in unseren Land. „Das ist immer auch ein Mahnmal für den Frieden“, so Andreas Kurte.