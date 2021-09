Ängstlicher Wachmann wird zum Ladendieb

Prozess: Hamelner räumt Tat bei Möbel Heinrich in Kirchlengern ein – Auch Grills im Löhner Aldi geklaut?

Kirchlengern

In seiner ersten Nachtschicht im Kirchlengeraner Möbelhaus hatte der Wachmann nach eigenen Bekunden noch Angst – so ganz alleine im dem leeren Gebäude. Keine 24 Stunden später schien das mulmige Gefühl verflogen gewesen zu sein: So soll der 38-Jährige bei seinem nächsten Einsatz Haushaltswaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Von Daniel Salmon