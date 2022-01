Angstträume sind ständiger Begleiter

Gleich in der ersten Welle im Frühjahr 2020 war er schwer an Corona erkrankt – die Folgen spürt Christian Bollweg bis heute. Physisch und psychisch.

Der 56-Jährige leidet am sogenannten Longcovid-Syndrom, also an gesundheitlichen Langzeitfolgen unterschiedlichster Art nach einer Covid-Erkrankung. Ängste und Alpträume, ein Taubheitsgefühl in der Hand und die Störung des Geschmackssinns machen ihm zu schaffen. Dem WESTFALEN-BLATT hat er seine Geschichte erzählt.