Anja Kleinefenn nimmt Abschied

Anja Kleinefenn, seit 2004 als stellvertretende Vorsitzende und danach als Mitglied des Leitungsteams im Vorstand, stellte sich nicht wieder zur Wahl. In einer Laudatio bedankte sich die Sprecherin Ingrid Kröger bei Kleinefenn für 18 Jahre aktive Arbeit im Vorstand. Als Dankeschön überreichte ihr das Leitungsteam einen Blumenstrauß und ein Memoryspiel mit Bildern aus ihrer aktiven Zeit in der Kolpingsfamilie. Für Anja Kleinefenn wurde Jörg Wirth neu in den Vorstand gewählt. Bei allen anderen Positionen gab es Wiederwahlen.

Sehr positiv wurde das neu aufgestellte Programm der Kolpingfamilie von Mai bis Dezember dieses Jahres aufgenommen. Viele interessante Programmpunkte der einzelnen Gruppen aber auch der Gesamtkolpingfamilie sind aufgeführt. Zum Beispiel eine Stadtbesichtigung in Detmold mit anschließendem Abendessen im Brauhaus, ein Kinoabend im Pfarrheim in Mastbruch, eine Fahrt zur Freilichtbühne Bökendorf und vieles mehr. Nähere Informationen zum Programm gibt es unter www.kolping-neuhaus.de.