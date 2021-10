Anklage nach Bielefelder Altstadt-Schießerei

Bielefeld

Am Nikolaustag 2020 war es an der ehemaligen Disco Stadtpalais in der Altstadt zu einer Schießerei gekommen. Jetzt hat Staatsanwalt Christoph Mackel Anklage wegen versuchten Mordes und anderer Delikte gegen Niklas P. (23) erhoben. Wann der Prozess stattfindet, steht noch nicht fest.