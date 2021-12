„Anlage ist erheblicher Eingriff“

Im Streit um den Bau der SL Riding-Ranch in Ummeln reagiert der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) auf die Äußerungen von Bauherrin Barbara Hagedorn.

Riding-Ranch in Bielefeld: BUND nimmt Stellung zur Beschwerde beim OVG Münster

So soll die Reitanlage nach den Vorstellungen der Planer mit Blick aus dem Hintergrund aussehen. Rechts wäre die Weserstraße und links die Brockhagener Straße.

Im Streit um den Bau der SL Riding-Ranch in Ummeln reagiert der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) auf die Äußerungen von Bauherrin Barbara Hagedorn. Nachdem diese in der Freitagsausgabe dieser Zeitung das Projekt verteidigt und argumentiert hatte, die Anlage bringen mehr Biodiversität in ein artenarmes, intensivlandwirtschaftlich genutztes, durch Überdüngung geschädigtes Gelände, widerspricht der BUND.