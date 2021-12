Anlage wird nahe des Klärwerks gebaut

Der Rat hat erneut – nach 2019 – über den Standort einer Klärschlammvererdungsanlage (KVA) an der Osnabrücker Straßen (L 770) entschieden. Dieses Mal aber sprachen sich die Mitglieder des höchsten Gremiums der Stadt mehrheitlich dafür aus, die Anlage nun doch in unmittelbarer Nähe zum Klärwerk zu bauen. Die Opposition kritisierte dieses Vorhaben, da die Anlage damit auf dem Wasserschutzgebiet der Stadt gebaut wird (wir berichteten mehrfach). Hartmut Stickan (SPD) forderte daher auch in der Ratssitzung am Mittwochnachmittag eine namentliche Abstimmung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar