Anlaufstelle für die Kultur gefordert

Teilnehmer des „XO Talks“ in Paderborn sehen in Gemeinschaftserlebnissen eine Stärkung der Demokratie

Paderborn

Eine Anlaufstelle mitten in der Stadt für organisatorische Fragen, ein Expertengremium, das Ideen beurteilt, und außerdem mehr Geld: Das braucht die Paderborner Kultur. Zumindest nach Meinung der Teilnehmer des „XO Talks“, mit dem am Freitagabend das „Kuppelfest“ in Schloß Neuhaus eröffnet wurde.

Von Dietmar Kemper