Anlieger fordern Planungsstopp

„Hochwasserschutz durch Bergertorwehr-Umbau unzureichend“ – Bürger schreiben offenen Brief an Bürgermeister

Bei den jetzt favorisierten Planungen werde „der bauliche Hochwasserschutz am Wehr um 37 Prozent gegenüber der jetzigen Situation verschlechtert“, schreiben Anlieger in einem offenen Brief an Bürgermeister Tim Kähler, den Beigeordneten Peter Böhm sowie Rat und Bau- und Umweltausschuss.