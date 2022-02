Anlieger müssen Zweige selbst beseitigen

Zurzeit liegen viele kleine abgebrochene Äste auf den Straßen und Wegen. Die Reinigung sollte nach Bedarf, jedoch mindestens in einem zweiwöchigen Rhythmus erfolgen. Fällt bei der Reinigung überwiegend Kehricht an, gehört der in die Restmülltonne. Laub oder Wildkraut kommt in die Biotonne oder auf den Kompost. Größere Mengen Laub oder Wildkraut können am Recyclinghof, Altenkamp 8 gegen Gebühr abgegeben werden.

In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September dürfen Hecken und Gebüsche nicht gerodet werden, um Niststätten zu schützen. Informationen im Internet unter www.schloss-holte-stukenbrock.de.