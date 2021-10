Anmeldung nur noch in einer Kita

Bislang haben Eltern mehrere Kitas aufgesucht, um sich dort anzumelden. Dabei, so die Gemeinde, sei der tatsächliche Elternwille verloren gegangen, da diese gezwungen gewesen seien, sich in jeder Kita so vorzustellen, als sei genau diese Kita ihr absoluter erster Wunsch. Dieser Wettkampf ist nun nicht mehr nötig, da es für die Hiddenhauser Kitas ein neues Anmeldeverfahren gibt. Kitas, die für sie in Frage kommen, können Eltern das ganze Jahr über besichtigen. Anmelden müssen sie sich jedoch nur noch in der Kita, die sie favorisieren. Das ist dann die Prio 1-Kita.

Zusagen ab dem 14. Januar

Hier können die Eltern nun noch bis zum 29. Oktober einen Termin vereinbaren, bei dem ihre Daten in das neue Kita-Programm aufgenommen werden. Dabei reicht es, wenn ein Elternteil anwesend ist. Bei diesem Besuch können dann auch Alternativen angegeben werden, falls die Prio 1-Kita keinen Platz mehr frei hat. Durch das Programm werden die weiteren Wunsch-Kitas automatisch benachrichtigt.

Das Zusageverfahren startet am 14. Januar. Bis zum 6. März erhalten Eltern dann eine Mitteilung, für welche Kita sie einen Platz bekommen haben. Im ersten Zug werden alle Eltern angeschrieben, die einen Platz in ihrer Prio 1-Kita ergattern konnten.

Wichtig ist, so betont die Gemeinde, dass alle Eltern die Rückmeldung sofort an die Kitas senden. Nur so kann geschaut werden, ob noch Kapazitäten frei sind. Anschließend werden alle Eltern, deren Kinder nicht in der Prio 1-Kita untergekommen sind, angeschrieben. Das Verfahren ist hier das gleiche. Weitere Infos gibt Stefanie Schlagner telefonisch unter 05221/964210.