Anmeldungen nur noch bis Montag möglich

Nach pandemiebedingter Pause richtet die Ausdauergemeinscheinschaft (ASG) Teutoburger Wald am kommenden Mittwoch, 10. August, ab 18 Uhr im Ölbachstadion wieder die Stadtmeisterschaft über 5000 Meter aus. Teilnahmeberechtigt für die Stadtmeisterschaft sind folgende Aktive.

Alle Mitglieder, der in SHS angesiedelten Vereine mit einer Leichtathletikabteilung, unabhängig vom Wohnsitz des betreffenden Vereinsmitgliedes.

Jugend-Läufer U18 (Jahrgang 2006 und älter).

Läufer, die in SHS ihren festen Wohnsitz haben, jedoch nicht (!) für einen auswärtigen Leichtathletikverein startberechtigt sind.

Vereinslose Volksläufer, die in SHS wohnhaft sind.

Mitglieder des „Vereinsübergreifenden Bahntrainings“, die nicht die Kriterien zur Teilnahme an der Stadtmeisterschaft SHS erfüllen, werden mit offiziell anerkannten Laufzeiten in der Platzierung der Zeitläufe gewertet, können jedoch nicht um die Stadtmeisterschaft SHS konkurrieren.

Der Wettkampf wird in mehreren Zeitläufen durchgeführt. Die schnellsten dabei erzielten Laufzeiten entscheiden über Sieg und Platz. Die Wettkämpfe von Frauen und Männern finden getrennt voneinander statt. Die Siegerehrung der Stadtmeister und Bestplatzierten findet unmittelbar im Anschluss an den letzten Zeitlauf statt. Die Ergebnisse werden auf der Homepage der ASG Teutoburger Wald (www.finnenbahn-meeting.de) veröffentlicht.

Meldeschluss ist an diesem Montag, 8. August, um 20 Uhr. Anmeldungen nimmt Peter Gehrmann, Holunderweg 39, telefonisch unter 05207/3033 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.