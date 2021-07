„Anpacken und eintüten“

Menschen wie Rudi Dusseljee sind die stillen Helden des Alltags. Der 69-jährige Rentner ist jeden Tag in der Altstadt von Höxter unterwegs und hat ein besonderes Motto: „Unsere Stadt soll noch schöner werden.“

Einer geht durch die Stadt: Rudi Dusseljee auf seiner täglichen Müllsammeltour ist in der Nicolaistraße unterwegs. Der 69-jährige Rentner ist wohl der einzige freiwillige Müllsammler der Stadt – Vereine bei Sonderaktionen und Bauhof einmal nicht mitgezählt.

Rudi Dusseljee hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wohlstandsmüll von Gehsteigen und Straßen zu sammeln und zu entsorgen. Wo gibt es das? Erst seit fünf Jahren lebt der frühere Außendienstler in der Maschinenbranche in der Weserstadt, aber sie liegt ihm seit Jahrzehnten – auch wegen jahrelanger Campingurlaube – sehr am Herzen.