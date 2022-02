Anrainer haben offene Fragen

Bad Lippspringe/Schlangen

Das britische Militär und die Bundeswehr haben am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung des Truppenübungsplatzes Senne für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte beider Länder hervorgehoben. Die militärische Nutzung stehe im Vordergrund. Dabei bestätigten sie auch die Wiederinbetriebnahme des Feldflugplatzes in Bad Lippspringe und weitere Bauprojekte.

Von Uwe Hellberg