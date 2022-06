Anschub für Jugendarbeit in Stemwede

Das Ziel der Liberalen: Die Stemweder Vereinsförderrichtlinien so zu erweitern, dass Vereine und andere Institutionen jeweils 400 Euro für Aktionen für Kinder und Jugendliche bekommen können. Ziel der FDP war es, nach der Corona-Zeit gerade für die jüngere Generation nach so vielen Einschränkungen einen Anschub zur Rückkehr in ein normales Leben zu bieten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar