Ansturm auf die Augenärzte

Haben Sie in letzter Zeit mal versucht, einen Kontrolltermin beim Augenarzt zu bekommen? Dann benötigen Sie in der Regel jede Menge Geduld. Der Kreis Herford ist offenbar nämlich nicht nur Notstandsgebiet bei den Hausärzten.

Privat-Dozent Dr. Matthias Klamann, Chef der Praxis „Augenlicht“, bezeichnet die Versorgungslage als kritisch. Ein Beispiel: Ein Patient rief in dieser Woche in der Praxis an, um sich einen Termin für eine jährliche Routine-Untersuchung im September geben zu lassen. „Der nächste freie Termin wäre am 8. Dezember – in der Sprechstunde für Privatpatienten wohlgemerkt! Immerhin noch in 2022“, erzählt der Mann im Gespräch mit dieser Zeitung.