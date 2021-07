Ansturm auf die Autobahn-Aktion

Es geht Piks auf Piks: Draußen auf der A2 donnern die Brummis vorbei, auf dem Rastplatz Herford-Süd wird eine Spritze nach der anderen gesetzt. Ungewöhnlicher und niederschwelliger könnte der Impfort kaum sein, in NRW ist diese Aktion einmalig.

Marek Glowacki ist das egal: „Hauptsache, ich bin safe.“ Der 60-Jährige ist auf dem Weg in seine Heimat. In Polen will er seine Schwester besuchen. Da kommt ihm der Service auf der Ost-West-Route gerade recht.