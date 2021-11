Ansturm auf die mobile Impfstation

Einen Riesen-Ansturm gibt es am Sonntagmorgen an der Evangelischen Friedenskirche. Das Impfteam der Koordinierenden Covid-Impfeinheit des Kreises Gütersloh hat in Stukenbrock Station gemacht. Etwa 250 Impfwillige warten am Morgen darauf, sich ohne Termin impfen zu lassen. Die Menschen-Schlange erstreckt sich über mehrere Hundert Meter von der Bielefelder Straße zur Lindenstraße.

Foto: Uschi Mickley