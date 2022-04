Antennen-Standorte für 5G-Technik benötigt

Die Netzgesellschaft Lübbecke (NGL) will den Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards unterstützen und kooperiert dazu mit einem spezialisierten Unternehmen.

„5G ermöglicht die digitale Vernetzung von Menschen in nie da gewesener Qualität“, teilt NGL mit. „Die neue Technik bildet zudem die Voraussetzung für eine Kommunikation zwischen Sensoren, Geräten und Maschinen im ‚Internet der Dinge‘.“

5G sei äußerst zuverlässig und so schnell, dass sich selbst große Datenmengen nahezu verzögerungsfrei übertragen ließen. Michael Scherf ist seit Januar NGL-Geschäftsführer. Er sagt: „Damit ist erstmalig auch eine ‚kritische Kommunikation‘ in Echtzeit per Funk möglich. Es lassen sich Anwendungen drahtlos realisieren, die zwingend sicher funktionieren müssen.“

Wichtig zur Steuerung der Energienetze

Als prominentestes Beispiel werde oft das autonome Autofahren herausgestellt. „Der neue Mobilfunkstandard ist aber auch die Grundvoraussetzung für die digitale Stadt, in der zum Beispiel die Bewohner zum Stromlieferanten werden“, erläutert Scherf. „Die Energienetze der Stadt werden sich zukünftig – auch, um die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern – aus vielen verschiedenen Quellen speisen.“

5G erlaube eine Echtzeit-Steuerung des Energienetzes. „So können wir mit intelligenten Messsystemen unter anderem flexibel und in Millisekunden auf einen steigenden oder fallenden Strombedarf oder plötzliche Stromausfälle reagieren“, sagt der Experte.

Die neue Technik sei aber an bestimmte Randbedingungen geknüpft, wie Scherf erläutert: „Um die notwendige flächendeckende Versorgung gewährleisten zu können, sind einige tausend neue Antennenstandorte notwendig. Diese außerhalb deutscher Ballungszentren zu errichten, ist für die Netzbetreiber wenig lukrativ.“ Damit sei die Gefahr groß, dass zum Beispiel unsere Region vom technologischen Fortschritt abgekoppelt werde.

Kooperation mit einem Spezialisten

Hier möchte die Netzgesellschaft gegensteuern, indem sie eine Absichtserklärung abgibt zur Zusammenarbeit mit der 5G-Synergiewerk GmbH. „Das Unternehmen ist auf den 5G-Netzausbau und die Kooperation mit Stadtwerken spezialisiert“, sagt Scherf. „Es wird uns dabei unterstützen, im Stadtgebiet geeignete Grundstücke zu finden, diese zu entwickeln und dann an die Netzbetreiber zu vermieten. Die Zusammenarbeit ermöglicht es allen Beteiligten, Einfluss auf die Funknetzplanung für unsere Region zu nehmen.“

Die Grundlage sollen die Grundstücke und Anlagen der Stadtwerke/Netzgesellschaft bilden. Außerdem ist an eine Kooperation mit der Stadt Lübbecke und weiterer Partner gedacht. „Gerade das Netz der städtischen Straßenlaternen kann nach einer entsprechenden Umrüstung unter anderem das 5G-Netz unterstützen.“

Eine weitere Voraussetzung, um das Potenzial der neuen Technik ausschöpfen zu können, sei durch den Glasfaserausbau bereits gegeben. „So können die neuen 5G-Antennenstandorte mit Lichtgeschwindigkeit in die regionalen und überregionalen Datennetze eingebunden werden.“