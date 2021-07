Antonius Meschede führt Wünnenberger Musikverein

Er bedankte sich bei allen Musikern sowie dem Vorstand. Als seinen Nachfolger wählte die Versammlung Antonius Meschede. Mit Applaus bedankten sich die Mitglieder bei Sebastian Ebbers für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit.

Der stellvertretende Vorsitzende Felix Schmidt, Geschäftsführerin Kathrin Hammerschmidt, Dirigent Lukas Pape, die Jugenddirigentin Andrea Hermann und Kassierer Christian Hesse wurden wieder gewählt. Die Schriftführerin Ann-Christin Siedhoff stellte sich nicht wieder zur Wahl. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Sofia Langer ernannt. Timo Wecker wurde als Instrumentenwart neu im Amt bestätigt. Alle Neu- und Wiederwahlen erfolgten einstimmig.

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Sofia Langer, Franka Loer, Leo Pohlmann, Jan Hendrik Böddeker, Dennis Gerlach, Maria Langen, Franziska Liebing und Adrian Ebbers mit der Ehrennadel in Bronze und der Urkunde des Volksmusikerbundes NRW ausgezeichnet. Timo Wecker, Daniel Schäfer und Fabian Riepe erhielten für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Altsilber und die Urkunde des Volksmusikerbundes NRW. Dietmar Bunse und Andreas Münster erhielten für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber und die Urkunde des Volksmusikerbundes NRW. Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Andrea Hermann, Kathrin Hammerschmidt, Christina Schöling, Dirk Bonefeld, Sebastian Bär und Bernd Wächter mit der Ehrennadel in Gold und der Urkunde geehrt.