Antworten auf wichtige Fragen

Foto:

Eine telefonische Rechtsberatung zum Thema Trennung/Scheidung wird an diesem Mittwoch, 10. August, von 15 bis 17 Uhr angeboten. Die kostenlose Sprechstunde bei Trennungs- und Scheidungsfragen einschließlich Fragen zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht, wird durch Juliane Brauckmann, durchgeführt. Die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht, ist unter der Telefonnummer der Gleichstellungsstelle (05207/8905333) an jedem zweiten Mittwoch eines Monats in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit gibt es unter dieser Telefonnummer Informationen zu finanziellen Hilfen und Hilfen zum Wiedereinstieg in den Beruf. Eine Anmeldung ist ab sofort auch auf der Homepage der Stadt in der Rubrik Gleichstellung möglich.