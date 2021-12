Anwohner löschen Brand in Unterstand

Der Löschzug Willebadessen ist am Sonntagmorgen ausgerückt.

Feuerwehr-Einsatz in Willebadessen

Die Ursache für den Brand in dem Unterstand muss nun geklärt werden.

Unter dem Alarmstichwort „Feuer 2“ eilten die Feuerwehrleute gegen 8.50 Uhr in die Sankt-Sebastian-Straße. In einem Unterstand, ein Anbau an einem Wohnhaus, war ein Feuer ausgebrochen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatten Anwohner die Flammen bereits gelöscht. Der Feuerwehrkameraden führten nur noch Nachlöscharbeiten durch. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden überprüft und belüftet.

Der Löschzug war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei, ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen waren im Einsatz. Drei Hausbewohner und ein Nachbar wurden zum Gesundheitscheck ins Krankenhaus gebracht. Verletzte gab es bei dem Brand nicht.

Zur Ursache und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.