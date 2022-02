Anwohner verärgert über halbierten Baum

Pflegearbeiten am Umspannwerk – Eigentümer wünschen sich bessere Kommunikation mit Westfalen Weser

Salzkotten

Über radikalen Baumschnitt ärgern sich derzeit Anwohner des Umspannwerkes in Salzkotten an der Upsprunger Straße. Dort hat am vergangenen Freitag eine von Westfalen Weser beauftragte Firma mehrere Bäume der Länge nach nahezu halbiert.

Von Marion Neesen