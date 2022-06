Anwohner wollen Wäldchen erhalten

Pläne für den Bau einer Kita an der Beckerstraße in Bielefeld-Heepen

Bielefeld

Fast 50 Jahre lang hat sich die Fläche entlang des Schlaudenbachs an der Beckerstraße ohne Eingriffe des Menschen entwickeln können. Entstanden ist so eine kleine Naturoase mitten in Heepen. Weil die Stadt dort eine Kita bauen will, setzen sich nun die Anwohner für den Erhalt des Schlaudenbach-Wäldchens ein.

Von Hendrik Uffmann