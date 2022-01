AOK-Versicherte bekommen wohnortnah keine Windeln

.

Die allermeisten AOK-Versicherten in Westfalen-Lippe können sich von heute an ihr Inkontinenz-Material wie Windeln, Vorlagen und Höschen nicht mehr wie bisher in Sanitätshäusern oder Apotheken abholen. Denn die AOK hat den entsprechenden Vertrag zum 31. Januar gekündigt, und Apotheker und Händler lassen sich zumeist nicht auf die neuen Konditionen ein.

Die Geschäftsführerin eines großen Sanitätshauses, die eigenen Angaben zufolge Repressalien der AOK fürchtet und deshalb namentlich nicht genannt werden möchte, erklärt das System: „Inkontinente Patienten bekommen von ihrem Arzt ein Rezept für das Material. Wir liefern das und bekamen dafür bisher von der AOK im Monat pauschal 20,89 Euro brutto – egal, ob der Patient 30 oder 60 Windeln brauchte. Nur wenn die Kunden eine bessere Qualität haben wollten, mussten sie etwas zuzahlen.“

Im Oktober kündigte die Krankenkasse allen Vertragspartnern in Westfalen-Lippe und legte ihnen einen neuen Vertrag vor – mit einer Pauschale von 14,15 Euro brutto, gut 30 Prozent weniger. „Die alte Pauschale reichte schon nicht. Wir haben uns nur wegen der Kundenbindung darauf eingelassen. Aber die neue Pauschale konnten wir nicht mehr unterschreiben“, sagt die Geschäftsführerin.

Von den mehr als 1700 Apotheken in Westfalen-Lippe haben etwa 30 dem Apothekerverband in Münster mitgeteilt, dass sie den neuen Vertrag akzeptieren werden. Weil der überwiegende Teil der Apotheken und Sanitätshäuser die neue Vergütung nicht mitmacht, informierte die AOK Westfalen-Lippe im vergangenen Jahr die Versicherten. Auch Bettina M. bekam einen Brief. „Da waren viele Firmen aufgelistet, bei denen ich in Zukunft Windeln bestellen sollte. Ich habe drei angerufen, aber die wollten alle, dass ich im Internet ein Formular ausfülle, Proben anfordere und die Proben bewerte, bevor sie mich beliefern.“ Das lehnt die 62-Jährige im Moment noch ab – auch, weil sie intime Details zur Inkontinenz ihrer Mutter nicht fremden Onlinehändlern mitteilen möchte. „Es ist ein Witz, dass ich bei uns um die Ecke im Sanitätshaus weiter Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe abhole, aber Windeln nicht mehr.“

Auch die Mutter von Edward Mosch bekam einen solchen Brief, mit dem sie zuerst nichts anfangen konnte. Mosch ist Vertrauensapotheker im Kreis Herford und hat den neuen Vertrag mit der AOK ebenfalls nicht unterschrieben. „Stellt sich die Krankenkasse wirklich vor, dass alle alten Menschen fit im Umgang mit dem Internet sind und ihre Windeln jetzt online bestellen?“ Die Geschäftsführerin des Sanitätshauses sagt, sie habe schon eine weinende Kundin im Laden gehabt: „Die Frau wohnt im ersten Stock und hat einen Treppenlift. Sie befürchtet, dass der Paketbote mit den Windeln längst weg ist, wenn sie die Haustür erreicht.“

Die AOK sieht dagegen nach eigenen Angaben in den neuen Verträgen eine Verbesserung für die Kunden. „Bisher mussten Apotheken nur ein zuzahlungsfreies Produkt anbieten, jetzt mindestens zwei. Das bedeutet mehr Auswahl für die Patienten“, sagt Sprecher Jens Kuschel. Zudem sei die Lieferung „innerhalb von 48 Stunden verpflichtend“, und die Zufriedenheit der Kunden müsse spätestens nach vier Wochen abgefragt werden. Zu den Preisen sagt der AOK-Sprecher, sie resultierten aus Verhandlungen „mit kleinen und bundesweiten Leistungserbringern“. Sie seien nach Angaben der Vertragspartner „auskömmlich und wirtschaftlich“. Laut AOK Westfalen-Lippe haben bisher 160 Sanitätshäuser und Apotheken die neuen Bedingungen akzeptiert.

Der Apothekerverband Westfalen-Lippe bestreitet, dass die neue Pauschale das Ergebnis von Gesprächen mit der Krankenkasse ist. Sprecherin Dr. Nina Grunsky: „Die AOK Nordwest hat sich auf Verhandlungen über die Vergütung mit uns überhaupt nicht eingelassen.“