Apfelernte kann beginnen

Kelterei Brautmeier in Delbrück-Ostenland nimmt von Montag an wieder Obst entgegen

Delbrück

Ende August startet traditionell die Kelterei-Kampagne der Obstkelterei Brautmeier in Ostenland. In diesem Jahr sind die Vorzeichen gut: „Die Bäume hängen voll.“ – Diese knappe Kernaussage betrifft in erster Linie heimische Obstgehölze im Paderborner Land und bezieht sich unter anderem auf Apfelbäume.