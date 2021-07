Apfeltag fällt wieder aus

„Letztes Jahr hätten wir nicht gedacht, dass wir in diesem Jahr wieder vor der gleichen schwierigen Entscheidung stehen“, teilt Familie Otte mit. Sie habe lange keine Planungssicherheit wegen der unvorhersehbaren Entwicklungen des Infektionsgeschehens gehabt. „Dennoch haben wir uns intensive Gedanken gemacht, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, den Apfeltag in diesem Jahr stattfinden zu lassen.“ Schweren Herzens habe man nun eine Entscheidung treffen müssen. „Die Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitmenschen geht vor.“

Erforderliche Vorkehrungen, um den Apfeltag stattfinden zu lassen, „würden den Aufwand in unrealistischem Ausmaß erhöhen“. So sei beispielsweise eine Begrenzung des Besucheraufkommens angesichts der Offenheit des Geländes kaum zu kontrollieren. Man beiße in den „sauren Apfel“ und hoffe, das Fest am 2. Sonntag im September, am 11. September 2022, wieder durchführen zu können.