Apotheker stehen in den Startlöchern

Alles ist vorbereitet, Inhaber Jürgen Brentzke wartet nur noch auf den offiziellen Startschuss seitens der Politik. Als erste Apotheke in Bad Oeynhausen und als eine der ersten im gesamten Kreis Minden-Lübbecke darf die Apotheke an der Eidinghausener Straße gegen das Corona-Virus impfen. Der Geschäftsführer hofft, dass es Anfang Februar losgehen kann.

So könnte das Impfen mit der Corona-Schutzimpfung ab Februar in der Mönch-Apotheke von Jürgen Brentzke (rechts) aussehen. Die Pharmazeutisch-technische Assistentin Imke Sturm nimmt schon einmal beispielhaft auf dem Liegestuhl Platz.

Minutenlange Warteschleife oder gar kein Durchkommen – für viele Patienten ist es in diesen Tagen schwierig, ihren Hausarzt zu erreichen. Mit einem zusätzlichen Impfangebot in den Apotheken könnten die Praxen künftig entlastet werden. So sieht es zumindest Jürgen Brentzke: „Wenn man ihnen diese Tätigkeit abnehmen könnte, wäre es denkbar, dass sich die Ärzte wieder auf ihre eigentliche Hauptaufgabe konzentrieren können.“