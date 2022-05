App ruft Helfer zum Einsatzort

Und so funktioniert „Katretter“: Per App registrierte Ersthelfer bekommen bei einem Notfall von der Leitstelle eine Nachricht aufs Handy, wenn sie sich in der Nähe des Einsatzortes befinden, um zur Hilfe zu eilen. Die Alarmierten entscheiden selbst, ob sie bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe leisten wollen. Sie müssen den Einsatz aktiv annehmen. Erst dann werden Informationen zum Einsatzort sichtbar. Ist eine Hilfe nicht möglich, werden weitere angemeldete Ersthelfer alarmiert. Angefragt werden jeweils die drei Registrierten, die dem Einsatzort am nächsten sind. Dazu muss die Standortortung des Handys aktiviert sein. Das System ist kostenlos, die Teilnahme ehrenamtlich. Registrieren lassen können sich alle über 18-Jährigen, die einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar